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Сегодня, 05:17

Агент полузащитника «Сан-Паулу» Нестора заявил, что переезд футболиста в РПЛ маловероятен

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора заявил, что его клиент вряд ли покинет клуб этой зимой.

Ранее сообщалось, что 23-летним бразильцем интересуется «Зенит».

«Трансфер Родриго в Россию маловероятен. Он останется в «Сан-Паулу», — приводит «РБ Спорт» слова Бермана.

Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Футболист забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду за все время.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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