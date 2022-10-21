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«Барселона» пришла в себя после проигранного класико. Эмери попал под горячую руку

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Ферран Торрес против игроков «Вильярреала».
Фото Reuters
Хави.
Фото Reuters
Унаи Эмери.
Фото AFP
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Каталонский клуб прервал неудачную серию крупной победой.

Кризис или закономерность?

Испания. Лига 1. 10-й тур
20 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:0
Вильярреал

Это в среднестатистическом клубе пара неудачных матчей воспринимаются, как локальная неудача. Для топов же такие отрезки — повод рассуждать о кризисе. Особенно, если речь идет о важнейших играх, как в случае с нынешней «Барселоной». К тому же практически гарантированный пролет мимо плей-офф Лиги чемпионов — это еще и финансовые потери, которые на порядок больше 150 евро, выписанных в качестве штрафа за визит в судейскую после класико президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте.

Ну а проигрыш «Реалу» выходит далеко за рамки потери лидерства в ла лиге и выглядит, как чувствительный удар по самолюбию. Причем, если вспомнить цитаты Хави, то как до, так и после класико он повторял, что команда только строится. Но тут как раз много вопросов к тренеру, который два трансферных окна требовал новых футболистов и лично отбирал всех кандидатов, а две почти глобальных перестройки за год — это слишком много. Тем не менее, Хави и зимой ждет новичков.

Серхио Бускетс и&nbsp;Хави. Поражение в класико — второй провал «Барселоны» за неделю. Хави подставили обилием трансферов?

Да, тренер отчасти оставался заложником сложного финансового положения «Барсы», которой постоянно приходится выкручиваться, чтобы вписаться в потолок зарплат. Однако Хави всегда оставался человеком клуба, и когда каталонские боссы пытались всеми силами избавиться от Френки де Йонга, а также других игроков, часто повторял: этот футболист нам нужен, но он знает, что нужно клубу.

Только ненормально, когда ветераны на протяжении нескольких лет перед каждым сезоном в очередной раз соглашаются на сокращение зарплаты, что в реальности означает лишь отсрочку платежей. Даже с Лео Месси сине-гранатовые до конца не расплатились, поэтому говорить о кардинальном улучшении финансовой ситуации преждевременно. Уж слишком много там нюансов и оговорок.

И это — реальность, в которой существует «Барса», поэтому есть четкое ощущение, что ожидания оказались завышенными. Все-таки это настоящая жизнь, а не компьютерный менеджер, где можно накупить звезд, расставив их на поле. И по мановению волшебной палочки находившийся в глубоком — по собственным меркам — кризисе клуб начнет штамповать трофеи, как во времена Месси, Иньесты и Хави, который признался, что комфортно чувствовал бы себя на поле в нынешнем составе.

Хави. Фото Reuters
Хави.
Фото Reuters

Бомбардирская традиция

Только он уже давно не действующий футболист, и его место — на раскаленной скамейке «Барсы», и Хави пытается как минимум замаскировать уязвимые места в своей команде. С этим в свое время столкнулся и Роналд Куман, который в свой лучший сезон на «Камп Ноу» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и, выиграв Кубок Испании, принес каталонцам долгожданный трофей.

Хави, конечно, не так радикален, однако против «Вильярреала» он пошел на серьезные перестановки. Вместо кошмарно выглядящего Эрика Гарсии в центре обороны появился фланговый защитник Маркос Алонсо, далекого от лучших кондиций Серхио Бусетса сменил де Йонг, а фланги атаки должны были освежить удачно вошедшие в игру с «Реалом» Ансу Фати и Ферран Торрес.

И примерно полчаса казалось, что это не работает. Но скорее это не «Барса» с ее тотальным контролем мяча была излишне академичной, а «Вильярреал» слишком сильно закрылся на своей половине поля. В мае, когда Унаи Эмери наконец-то обыграл сине-гранатовых на «Камп Ноу», «подводники» выглядели на порядок интереснее. Тогда, правда, у гостей был совсем другой состав, а тут все сломалось на первом же голе, когда Роберт Левандовски одним движением заставил двух защитников улететь в подкатах куда-то в сторону и с разворота пробил под Херонимо Рульи.

Унаи Эмери. Фото AFP
Унаи Эмери.
Фото AFP

Так поляк вошел в число тех, кто начинал карьеру в ла лиге с десятка голов в десяти первых матчах. Причем почти за полвека это удавалось только представителям «Барсы» — Йохану Кройфу, Хансу Кранклю, Ромарио и Роналдо. После этого соперник попытался раскрыться, и сразу же нарвался на отбор Педри, который на пару с Гави организовал еще один эффектный гол Левандовски. А Торрес и приближающийся к своей лучшей форме Фати превратили второй тайм в формальность. В том числе и потому, что соперник оказался слишком осторожен и даже не попытался воспользоваться каталонским кризисом.

Был ли он? Скорее да, чем нет. Точнее на этот вопрос ответят ближайшие игры с «Атлетиком», «Баварией» и «Валенсией». Но понятно, что у Хави — что бы он не говорил о гипотетическом увольнении — большой кредит доверия. Он на порядок выше, чем у надоевшего болельщикам Кумана. Просто этой «Барселоне» нужны время и терпение.

ФК Барселона
ФК Вильярреал
0
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Поражение в класико — второй провал «Барселоны» за неделю. Хави подставили обилием трансферов?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
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38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 0 : 0
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 4 : 1
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
19.10 22:00
Эльче – Реал
 0 : 3
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 3 : 2
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 1 : 0
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 3 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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