«Барселона» пришла в себя после проигранного класико. Эмери попал под горячую руку
Кризис или закономерность?
Это в среднестатистическом клубе пара неудачных матчей воспринимаются, как локальная неудача. Для топов же такие отрезки — повод рассуждать о кризисе. Особенно, если речь идет о важнейших играх, как в случае с нынешней «Барселоной». К тому же практически гарантированный пролет мимо плей-офф Лиги чемпионов — это еще и финансовые потери, которые на порядок больше 150 евро, выписанных в качестве штрафа за визит в судейскую после класико президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте.
Ну а проигрыш «Реалу» выходит далеко за рамки потери лидерства в ла лиге и выглядит, как чувствительный удар по самолюбию. Причем, если вспомнить цитаты Хави, то как до, так и после класико он повторял, что команда только строится. Но тут как раз много вопросов к тренеру, который два трансферных окна требовал новых футболистов и лично отбирал всех кандидатов, а две почти глобальных перестройки за год — это слишком много. Тем не менее, Хави и зимой ждет новичков.
Да, тренер отчасти оставался заложником сложного финансового положения «Барсы», которой постоянно приходится выкручиваться, чтобы вписаться в потолок зарплат. Однако Хави всегда оставался человеком клуба, и когда каталонские боссы пытались всеми силами избавиться от Френки де Йонга, а также других игроков, часто повторял: этот футболист нам нужен, но он знает, что нужно клубу.
Только ненормально, когда ветераны на протяжении нескольких лет перед каждым сезоном в очередной раз соглашаются на сокращение зарплаты, что в реальности означает лишь отсрочку платежей. Даже с Лео Месси сине-гранатовые до конца не расплатились, поэтому говорить о кардинальном улучшении финансовой ситуации преждевременно. Уж слишком много там нюансов и оговорок.
И это — реальность, в которой существует «Барса», поэтому есть четкое ощущение, что ожидания оказались завышенными. Все-таки это настоящая жизнь, а не компьютерный менеджер, где можно накупить звезд, расставив их на поле. И по мановению волшебной палочки находившийся в глубоком — по собственным меркам — кризисе клуб начнет штамповать трофеи, как во времена Месси, Иньесты и Хави, который признался, что комфортно чувствовал бы себя на поле в нынешнем составе.
Бомбардирская традиция
Только он уже давно не действующий футболист, и его место — на раскаленной скамейке «Барсы», и Хави пытается как минимум замаскировать уязвимые места в своей команде. С этим в свое время столкнулся и Роналд Куман, который в свой лучший сезон на «Камп Ноу» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и, выиграв Кубок Испании, принес каталонцам долгожданный трофей.
Хави, конечно, не так радикален, однако против «Вильярреала» он пошел на серьезные перестановки. Вместо кошмарно выглядящего Эрика Гарсии в центре обороны появился фланговый защитник Маркос Алонсо, далекого от лучших кондиций Серхио Бусетса сменил де Йонг, а фланги атаки должны были освежить удачно вошедшие в игру с «Реалом» Ансу Фати и Ферран Торрес.
И примерно полчаса казалось, что это не работает. Но скорее это не «Барса» с ее тотальным контролем мяча была излишне академичной, а «Вильярреал» слишком сильно закрылся на своей половине поля. В мае, когда Унаи Эмери наконец-то обыграл сине-гранатовых на «Камп Ноу», «подводники» выглядели на порядок интереснее. Тогда, правда, у гостей был совсем другой состав, а тут все сломалось на первом же голе, когда Роберт Левандовски одним движением заставил двух защитников улететь в подкатах куда-то в сторону и с разворота пробил под Херонимо Рульи.
Так поляк вошел в число тех, кто начинал карьеру в ла лиге с десятка голов в десяти первых матчах. Причем почти за полвека это удавалось только представителям «Барсы» — Йохану Кройфу, Хансу Кранклю, Ромарио и Роналдо. После этого соперник попытался раскрыться, и сразу же нарвался на отбор Педри, который на пару с Гави организовал еще один эффектный гол Левандовски. А Торрес и приближающийся к своей лучшей форме Фати превратили второй тайм в формальность. В том числе и потому, что соперник оказался слишком осторожен и даже не попытался воспользоваться каталонским кризисом.
Был ли он? Скорее да, чем нет. Точнее на этот вопрос ответят ближайшие игры с «Атлетиком», «Баварией» и «Валенсией». Но понятно, что у Хави — что бы он не говорил о гипотетическом увольнении — большой кредит доверия. Он на порядок выше, чем у надоевшего болельщикам Кумана. Просто этой «Барселоне» нужны время и терпение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Вальядолид
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|
12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|
13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 0
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|4 : 1
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|0 : 3
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|3 : 2
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|1 : 0
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3