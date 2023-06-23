Новичок «Барсы» весил 100 кг и весной 2014-го лечился в Крыму. Как врачи из Евпатории помогли Гюндогану запустить топ-карьеру
Илкай Гюндоган в сантиметре от перехода в «Барселону» — контракт по схеме «2+1». Пока официального подтверждения нет, но все детали уже согласованы — стороны просто ждут, когда игрока можно будет зарегистрировать. Дебютировав за «блауграну», немец, по сути, исполнит все клубные мечты — он уже был капитаном команды, бравшей требл, доминировал в АПЛ, работал с Пепом, Клоппом и Тухелем; осталось сыграть за одного из испанских столпов — и игра пройдена.
Но блестящая карьера у Илкая вполне могла и не сложиться — когда он был на самом трамплине карьеры, будущее в профессиональном спорте подвисло на нитке. Почти 10 лет назад, в августе 2013 года, молодой Гюндоган впервые испытал сильные боли в спине. Случилось это на 27-й минуте товарищеского матча против сборной Парагвая — для хавбека это был только восьмой матч за бундестим. А девятого могло и не случиться — потому что причины той боли в спине оказалась серьезнее, чем медицинский штаб установил изначально.
Гюндогану прогнозировали стандартное 14-дневное восстановление, но шла неделя за неделей и футболисту не становилось лучше, только хуже. Илкай не выходил на поле, мало тренировался — а скоро боли стали настолько сильными, что он не мог существовать без таблеток. Так прошел почти год — немец забросил физкультуру и распух до 100 килограммов. Карьера была под угрозой.
«Боруссия», за которую тогда пылил Илкай (и до травмы делал это удачно — «Барселона» приходила за ним еще в те времена), предлагала Гюндогану операцию. Но так как любые вмешательства в позвоночник чрезвычайно опасны для здоровья, Илкай не спешил — вместо этого попросил у клуба разрешение самостоятельно решить проблему.
Дортмундцы дали молодому таланту зеленый свет — что-то делать было нужно. Гюндоган посоветовался с сестрой — и та подсказала ему дорогу в Крым: «Моя двоюродная сестра — игрок волейбольной сборной Турции. У нее была схожая травма, и она успешно вылечилась там», — рассказывал позднее Илкай.
Изначально медиа писали о том, что Гюндоган отправится в военный госпиталь, но это оказалось полуправдой — полузащитника ждал санаторий в Евпатории. Будущий капитан «Сити» поехал практически без сомнений. Вот как описывал визит звезды директор санатория Юрий Пархоменко: «Гюндоган получил информацию о нас из интернета. Плюс какие-то у него были знакомые, которые побывали здесь раньше и рассказали об этом месте. Он не просто пришел и тут же купил путевку, он долго думал. Вначале попросил показать ему, что мы здесь делаем, чем занимаемся. Затем взял два дня на принятие решения, и в итоге решился ехать к нам. Мы, в свою очередь, брали его с опаской, ведь понимали, что это не простой человек».
Интересно то, что Гюндоган попал на полуостров в самый яркий период его современной истории — весной 2014 года. Илкай застал даже референдум — но, несмотря на творившиеся вокруг политические сдвиги, евпаторийские врачи сделали свою работу профессионально. Они составили Гюндогану отличный план лечения — именно благодаря ему немец решился на операцию в Германии. Все прошло успешно — уже летом Илкай тренировался в основе дортмундской «Боруссии». По словам вышеупомянутого Пархоменко, футболисту все понравилось. Еще бы — все прошло так хорошо, что Гюндоган через два года укатил в «Сити» к Пепу Гвардиоле, выведя карьеру на новый уровень.
Теперь эта история странным образом подошла к концу — «горожане» не договорились с 32-летним Гюндоганом о продлении контракта, хотя главный тренер все время был от игрока в восторге, а сам Илкай являлся ключевым игроком «требл-состава» и даже капитаном команды. Тем не менее продления не случилось. Немец — почти игрок «Барселоны», и, если вдруг он вернет каталонцев на вершины, всем причастным нужно помнить — есть в этом заслуга в том числе и врачей из Евпатории.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|28
|4
|6
|70-20
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|38
|17
|9
|12
|46-41
|60
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Сельта
|38
|11
|10
|17
|43-53
|43
|
14
|Кадис
|38
|10
|12
|16
|30-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|10
|12
|16
|34-45
|42
|
16
|Валенсия
|38
|11
|9
|18
|42-45
|42
|
17
|Альмерия
|38
|11
|8
|19
|49-65
|41
|
18
|Вальядолид
|38
|11
|7
|20
|33-63
|40
|
19
|Эспаньол
|38
|8
|13
|17
|52-69
|37
|
20
|Эльче
|38
|5
|10
|23
|30-67
|25
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|3 : 3
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|27
|3
|4
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|31
|3
|4