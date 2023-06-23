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Новичок «Барсы» весил 100 кг и весной 2014-го лечился в Крыму. Как врачи из Евпатории помогли Гюндогану запустить топ-карьеру

Артем Белинин
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Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган лечился в Крыму в 2014 году.
Фото Global Look Press
Неожиданный поворот.

Илкай Гюндоган в сантиметре от перехода в «Барселону» — контракт по схеме «2+1». Пока официального подтверждения нет, но все детали уже согласованы — стороны просто ждут, когда игрока можно будет зарегистрировать. Дебютировав за «блауграну», немец, по сути, исполнит все клубные мечты — он уже был капитаном команды, бравшей требл, доминировал в АПЛ, работал с Пепом, Клоппом и Тухелем; осталось сыграть за одного из испанских столпов — и игра пройдена.

Футболист Илкай Гюндоган
Фото Reuters

Но блестящая карьера у Илкая вполне могла и не сложиться — когда он был на самом трамплине карьеры, будущее в профессиональном спорте подвисло на нитке. Почти 10 лет назад, в августе 2013 года, молодой Гюндоган впервые испытал сильные боли в спине. Случилось это на 27-й минуте товарищеского матча против сборной Парагвая — для хавбека это был только восьмой матч за бундестим. А девятого могло и не случиться — потому что причины той боли в спине оказалась серьезнее, чем медицинский штаб установил изначально.

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Гюндогану прогнозировали стандартное 14-дневное восстановление, но шла неделя за неделей и футболисту не становилось лучше, только хуже. Илкай не выходил на поле, мало тренировался — а скоро боли стали настолько сильными, что он не мог существовать без таблеток. Так прошел почти год — немец забросил физкультуру и распух до 100 килограммов. Карьера была под угрозой.

«Боруссия», за которую тогда пылил Илкай (и до травмы делал это удачно — «Барселона» приходила за ним еще в те времена), предлагала Гюндогану операцию. Но так как любые вмешательства в позвоночник чрезвычайно опасны для здоровья, Илкай не спешил — вместо этого попросил у клуба разрешение самостоятельно решить проблему.

Дортмундцы дали молодому таланту зеленый свет — что-то делать было нужно. Гюндоган посоветовался с сестрой — и та подсказала ему дорогу в Крым: «Моя двоюродная сестра — игрок волейбольной сборной Турции. У нее была схожая травма, и она успешно вылечилась там», — рассказывал позднее Илкай.

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Изначально медиа писали о том, что Гюндоган отправится в военный госпиталь, но это оказалось полуправдой — полузащитника ждал санаторий в Евпатории. Будущий капитан «Сити» поехал практически без сомнений. Вот как описывал визит звезды директор санатория Юрий Пархоменко: «Гюндоган получил информацию о нас из интернета. Плюс какие-то у него были знакомые, которые побывали здесь раньше и рассказали об этом месте. Он не просто пришел и тут же купил путевку, он долго думал. Вначале попросил показать ему, что мы здесь делаем, чем занимаемся. Затем взял два дня на принятие решения, и в итоге решился ехать к нам. Мы, в свою очередь, брали его с опаской, ведь понимали, что это не простой человек».

Футболист Илкай Гюндоган
Фото Global Look Press

Интересно то, что Гюндоган попал на полуостров в самый яркий период его современной истории — весной 2014 года. Илкай застал даже референдум — но, несмотря на творившиеся вокруг политические сдвиги, евпаторийские врачи сделали свою работу профессионально. Они составили Гюндогану отличный план лечения — именно благодаря ему немец решился на операцию в Германии. Все прошло успешно — уже летом Илкай тренировался в основе дортмундской «Боруссии». По словам вышеупомянутого Пархоменко, футболисту все понравилось. Еще бы — все прошло так хорошо, что Гюндоган через два года укатил в «Сити» к Пепу Гвардиоле, выведя карьеру на новый уровень.

Теперь эта история странным образом подошла к концу — «горожане» не договорились с 32-летним Гюндоганом о продлении контракта, хотя главный тренер все время был от игрока в восторге, а сам Илкай являлся ключевым игроком «требл-состава» и даже капитаном команды. Тем не менее продления не случилось. Немец — почти игрок «Барселоны», и, если вдруг он вернет каталонцев на вершины, всем причастным нужно помнить — есть в этом заслуга в том числе и врачей из Евпатории.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
Результаты / календарь
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 2 : 1
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 1 : 1
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 3 : 3
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 0 : 0
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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