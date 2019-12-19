Зозуля ответил на обвинения болельщиков «Райо Вальекано» и заявил, что он не нацист

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля дал пресс-конференцию в Испании. Он ответил на обвинения болельщиков «Райо Вальекано» в нацизме.

Ранее матч 20-го тура «Райо Вальекано» — «Альбасете» не был доигран. Игра была остановлена после первого тайма. Болельщики «Райо» скандировали нецензурные лозунги в адрес украинца обвиняли его в нацизме.

— Я хочу сразу прояснить эту ситуацию, — цитирует форварда Marca. — Все, что обо мне сказали — неправда. Я устал, я хочу остановить это раз и навсегда. Я обычный футболист и патриот Украины. Это не преступление. Меня поддержал президент моей страны (Владимир Зеленский — Прим. «СЭ»). Я хочу спросить, будет ли президент страны поддерживать нациста?

Как можно называть меня расистом, если моим лучшим другом в команде был Жереми Бела (темнокожий футболист, бывший форвард «Альбасете» — Прим. «СЭ»)? Для меня все люди равны. Благодарю весь украинский народ за поддержку. Спасибо президенту нашей страны и всем, кто поддерживает меня в Испании. Я люблю Испанию, это мой второй дом.

Никогда не встречал такой гостеприимной команды, как «Альбасете». Я благодарен клубу. Всегда буду в долгу перед ними. Команда поддержала меня. Не знаю, как я могу отблагодарить ее. Буду ли я подавать в суд? Я собираюсь встретиться с руководством команды, и я уверен, что мы что-то сделаем.

Я устал слышать подобные оскорбления. Моя семья поддерживает меня, и они знают, что это все неправда. Моя дочь спрашивает меня об этой ситуации, и я не знаю, что ответить.