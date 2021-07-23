Варан вернулся из отпуска и посетил базу «Реала»
20:21
Защитник Рафаэль Варан, приобретение которого пытается согласовать «Манчестер Юнайтед», вышел из отпуска и вернулся на тренировочную базу «Реала», сообщает Marca.
В пятницу утром Варан прибыл на базу «Реала» в Вальдебебасе. Рафаэль явился для рутинных медицинских проверок и участия в тренировках не принимал.
20 июля журналист Николо Скира сообщил, что Варан и «МЮ» уже согласовали контракт до 2026 года с зарплатой в 12 миллионов евро.
Футболист выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю