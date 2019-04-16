Зинедин Зидан: "В следующем сезоне "Реал" будет намного лучше"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча с "Леганесом" (1:1) в 32-м туре чемпионата Испании пообещал, что команда будет играть лучше в следующем сезоне.

- В первом тайме мы сыграли плохо, но после перерыва мы играли намного лучше. Но в целом нам нужно прогрессировать, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - В следующем сезоне мы будем намного лучше. Команда должна быть конкурентоспособной. Бензема проводит хороший сезон, особенно в плане голов. Он сосредоточен на том, чтобы забивать. Он фантастический игрок, и в этом сезоне много забивает. Я очень рад за него. Он привык к слухам, но это ничего не меняет для него. Он показал свой характер и проделывает хорошую работу для команды.

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