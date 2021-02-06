Зидан просил Эдегора не уходить в «Арсенал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход полузащитника Мартина Эдегора в «Арсенал». Лондонский клуб арендовал хавбека до конца сезона.

«Эдегор хотел уйти. Мы говорили об этом два или три раза. Это было его желание. Я понимаю, что он хочет играть. Но я говорил ему, что он должен остаться, сохранять спокойствие и сражаться за место в составе.

Но, в конце концов, было принято решение, которое устроило всех. Надеюсь, он счастлив», — цитирует специалиста Marca.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.