«Алавес» с минимальным счетом победил «Вальядолид»
«Алавес» принимал «Вальядолид» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
«Алавес» одержал первую победу за последние шесть матчей и чуть оторвался от зоны вылета. А вот «Вальядолид» после этой неудачи опустился на 17-ю строчку.
Чемпионат Испании. Лига 1
22-й тур
«Алавес» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)
Гол: Хоселу, 66.
«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 60), Дуарте, Тачи, Томас Пина, Гарсия (Батталья, 89), Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас, Мендес, Риоха (Кордоба, 60).
«Вальядолид»: Масип, Оласа, Бруно Гонсалес, Фернандес, Л.Перес, Меса (Алькарас, 64), Сан Эметерио, Э.Перес (Кодро, 64), Оскар Плано (Орельяна, 79), Эрвиас (Вилья, 63), Вайссман (В.Рубио, 79).
Предупреждения: Томас Пина, 10. Ксимо Наварро, 40. Бруно Гонсалес, 43. Фернандес, 48. Гарсия, 63. Сан Эметерио, 82. Алькарас, 88. Мендес, 90+2.
Судья: Сото Градо (Испания).
5 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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