«Алавес» с минимальным счетом победил «Вальядолид»

«Алавес» принимал «Вальядолид» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Алавес» одержал первую победу за последние шесть матчей и чуть оторвался от зоны вылета. А вот «Вальядолид» после этой неудачи опустился на 17-ю строчку.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Алавес» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)

Гол: Хоселу, 66.

«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 60), Дуарте, Тачи, Томас Пина, Гарсия (Батталья, 89), Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас, Мендес, Риоха (Кордоба, 60).

«Вальядолид»: Масип, Оласа, Бруно Гонсалес, Фернандес, Л.Перес, Меса (Алькарас, 64), Сан Эметерио, Э.Перес (Кодро, 64), Оскар Плано (Орельяна, 79), Эрвиас (Вилья, 63), Вайссман (В.Рубио, 79).

Предупреждения: Томас Пина, 10. Ксимо Наварро, 40. Бруно Гонсалес, 43. Фернандес, 48. Гарсия, 63. Сан Эметерио, 82. Алькарас, 88. Мендес, 90+2.

Судья: Сото Градо (Испания).

5 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».