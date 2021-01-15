Зидан объяснил, почему «Реал» проиграл «Атлетику» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда плохо сыграла против «Атлетика» в первом тайме матча 1/2 финала Суперкубка Испании.

— Первый тайм у нас был сложный, мы плохо начали игру, — цитирует Marca Зидана. — «Атлетик» забил с двух моментов, которые у них были, и это непросто принять. Мы плохо сыграли в первом тайме. Соперник давил высоко, а мы теряли мячи, чего обычно с нами не бывает. В итоге пришлось сменить расстановку, потому что нас не устраивала позиция Луки Модрича.

Все, что можем сейчас сделать, это продолжать работать, постараться хорошо отдохнуть и думать о следующей игре. Нужно перевернуть страницу и продолжать работать. Сейчас нельзя сходить с ума.