Зидан — о победе над «Эйбаром»: «Трудно играть с соперником, который не опускает руки»
02:34
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:1).
«Трудно играть с соперником, который не опускает руки. «Эйбар» — команда, которая отбирает больше всех мячей на половине поля соперника. В целом мы все контролировали на протяжении всей игры. С этими игроками всегда легче.
Что касается игры рукой Рамоса — судьям виднее», — приводит слова Зидана Marca.
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