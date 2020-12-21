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Зидан — о победе над «Эйбаром»: «Трудно играть с соперником, который не опускает руки»

02:34
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:1).

«Трудно играть с соперником, который не опускает руки. «Эйбар» — команда, которая отбирает больше всех мячей на половине поля соперника. В целом мы все контролировали на протяжении всей игры. С этими игроками всегда легче.

Что касается игры рукой Рамоса — судьям виднее», — приводит слова Зидана Marca.

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