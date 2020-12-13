Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:0).

«Я доволен нашей игрой на протяжении всего матча, как и во встрече Лиги чемпионов. Нам удалось обыграть «Атлетико», который не проигрывал в ла лиге 26 матчей. Мы очень хорошо контролировали игру, а у соперника был лишь один шанс у Сауля.

Кроос и Модрич были чертовски хороши, как и Бензема. И Васкес был феноменален, и Карвахаль, и Рамос, и Варан. Все в полном порядке», — приводит слова Зидана Marca.