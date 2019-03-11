Зидан – десятый тренер "Реала", кто вернулся в клуб

Зинедин Зидан стал самым успешным тренером в истории "Реала" на момент возвращения в клуб. Девять титулов с мадридцами не было ни у кого.
Вернувшись, много выигрывали Мигель Муньос, Луис Моловни и Висенте дель Боске. Однако на момент ухода у них на троих был один титул. (Алексей Мороз)
Титулы главных тренеров "Реала", возвращавшихся в клуб
|
Тренер
|
Годы
|
Титулы
|
Годы
|
Титулы
|
Хасинто Кинкосес
|
1945-1946
|
1
|
1947-1948
|
0
|
Бальтасар Альбениз
|
1946-1947
|
0
|
1950-1951
|
1
|
Мигель Муньос
|
1959
|
0
|
1960-1974
|
14
|
Луис Моловни*
|
1974
|
1
|
1977-1979, 1982, 1985-1986
|
6
|
Альфредо Ди Стефано
|
1982-1984
|
1
|
1990-1991
|
1
|
Лео Бенхаккер
|
1986-1989
|
4
|
1992
|
0
|
Джон Тошак
|
1989-1990
|
1
|
1999
|
0
|
Висенте дель Боске
|
1994
|
0
|
1996, 1999-2003
|
7
|
Фабио Капелло
|
1996-1997
|
1
|
2006-2007
|
1
|
Зинедин Зидан
|
2016-2018
|
9
|
2019-?
|
?
|
Итого
|
18
|
|
30
|
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