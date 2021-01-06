Журналист Балаге рассказал о мечте Лэмпарда тренировать «Барселону»

Известный спортивный журналист Гиллем Балаге рассказал, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард мечтает возглавить «Барселону».

«Мечта Лэмпарда — тренировать клуб ла лиги и делать то, что он не мог, когда был футболистом. Он хотел бы сидеть на скамейке «Камп Ноу» и возглавлять «Барселону», — цитирует Баллаге Mundo Deportivo.

Лэмпард с 2019 года возглавляет «Челси», ранее он тренировал «Дерби Каунти».

После 17 туров «синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Сообщалось, что руководство думает об увольнении 42-летнего специалиста.