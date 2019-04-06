"Жирона" - "Эспаньол": видеотрансляция - в 14.00

В матче 31-го тура чемпионата Испании в субботу, 6 апреля, "Жирона" принимает "Эспаньол".
"Жирона" занимает 14-е место в чемпионате Испании, имея в активе 34 очка. У "Эспаньола" 35 очков и 13-е место.
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Следить за матчем "Жирона" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 14.00 (время московское).
"Жирона" – "Эспаньол": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/