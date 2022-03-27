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Педри: «Надеюсь, Месси вернется в «Барселону»

Педри признался, что надеется на возвращение Месси в «Барселону»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что думает о форварде «ПСЖ Лионеле Месси, который ранее играл в каталонском клубе.

«Смотрю его матчи при первой возможности, так как можно многому научиться, наблюдая за ним. Но, когда у друга возникают проблемы, это причиняет боль. Мы с Месси хорошо проводили время на поле и за его пределами, он замечательный человек. Надеюсь, он сможет вернуться», рассказал Педри La Vanguardia.

Педри играет в «Барселоне» с лета 2020 года. Лионель Месси покинул клуб летом 2021 года и перешел в «ПСЖ».

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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