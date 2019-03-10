Жерар Пике – о Коутинью: "Сумма его трансфера завысила ожидания"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал ситуацию в чемпионате Испании и высказался о партнере по команде Филиппе Коутинью. Напомним, что бразилец перешел в каталонский клуб из "Ливерпуля" в 2018 году, однако не смог стать основным игроком команды.

– Мы поставили перед собой три цели на сезон, так что у нас еще много работы. В среду нас ждет испытание в игре с "Лионом", – цитирует Пике Marca. – Что касается неровной игры против "Райо" – у нас была череда сложных игр. Мы знали, что будет нелегко.

"Реал" мы не списываем со счетов. Перестанем их учитывать только тогда, когда они потеряют математические шансы на титул в чемпионате. Хорошо, что у нас есть отрыв от "Атлетико", потому что другие команды могут нам помешать.

Коутинью проводит хороший сезон. Другое дело, что сумма трансфера завысила ожидания от его игры. Он нам нужен в лучшей своей форме до конца сезона, и я уверен, так оно и будет.