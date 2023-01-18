Защитник «Ростова» Хаджикадунич арендован «Мальоркой» до конца сезона

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Мальорку» на правах аренды, сообщила пресс-служба испанского клуба. Соглашение будет действовать до конца этого сезона.

24-летний босниец будет выступать под 5-м номером.

После аренды в «Мальме» Хаджикадунич не вернулся в «Ростов». Его контракт с российским заканчивается в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.