«Атлетик» обыграл «Эспаньол» в 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетик» из Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании. Баскская команда с минимальным преимуществом выиграла у «Эспаньола» (1:0).

Единственный гол на 27-й минуте забил 33-летний защитник Оскар Де Маркос.

Соперник «Атлетика» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия».