Агуэро был шокирован уходом Месси из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро высказался по поводу ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в «ПСЖ».

«Я перешел в «Барселону» с надеждой сыграть с Лео Месси. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу». Уход Месси меня шокировал, я не мог в это поверить. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде», — цитирует Агуэро El Pais.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити», в это же время Месси покинул каталонский клуб и перешел в «ПСЖ».