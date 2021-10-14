Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агуэро был шокирован уходом Месси из «Барселоны»

Серхио Агуэро был шокирован уходом Месси из «Барселоны»
12:50
Теги:

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро высказался по поводу ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в «ПСЖ».

«Я перешел в «Барселону» с надеждой сыграть с Лео Месси. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу». Уход Месси меня шокировал, я не мог в это поверить. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде», — цитирует Агуэро El Pais.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити», в это же время Месси покинул каталонский клуб и перешел в «ПСЖ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Появилась информация о европейском счете на €4 млн на имя депутата ГД
1