«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду Умтити. Защитник пройдет медосмотр в Италии на этой неделе
«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду защитника Умтити
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити в ближайшее время перейдет в «Лечче», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, клубы согласовали аренду 28-летнего француза до 2023 года.
Отмечается, что на этой неделе защитник пройдет медицинский осмотр в Италии, после чего трансфер будет завершен.
Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату.
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|1
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|
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|0
|1
|1
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|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
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|1
|
18
|Мальорка
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|0
|1
|1
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|1
|
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|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|- : -
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
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|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
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Роберт Левандовски
Барселона
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|П
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Атлетико
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Барселона
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|
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Барселона
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