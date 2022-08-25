«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду Умтити. Защитник пройдет медосмотр в Италии на этой неделе

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити в ближайшее время перейдет в «Лечче», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, клубы согласовали аренду 28-летнего француза до 2023 года.

Отмечается, что на этой неделе защитник пройдет медицинский осмотр в Италии, после чего трансфер будет завершен.

Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату.