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«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду Умтити. Защитник пройдет медосмотр в Италии на этой неделе

«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду защитника Умтити
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити в ближайшее время перейдет в «Лечче», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, клубы согласовали аренду 28-летнего француза до 2023 года.

Отмечается, что на этой неделе защитник пройдет медицинский осмотр в Италии, после чего трансфер будет завершен.

Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1562514957597822976
Самюэль Юмтити
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