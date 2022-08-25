«Атлетико» подпишет полузащитника «Ренна» Майера

«Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Ренна» Ловро Майера, сообщает Sportske Novosti.

По данным источника, завтра 24-летний хорват должен прибыть в Мадрид для прохождения медицинского обследования.

Полузащитник перешел в «Ренн» прошлым летом. Срок его действующего контракта истекает в 2026 году.

В сезоне-2021/22 Майер забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах за «Ренн». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.