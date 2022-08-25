Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:32

«Атлетико» подпишет полузащитника «Ренна» Майера

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Ренна» Ловро Майера, сообщает Sportske Novosti.

По данным источника, завтра 24-летний хорват должен прибыть в Мадрид для прохождения медицинского обследования.

Полузащитник перешел в «Ренн» прошлым летом. Срок его действующего контракта истекает в 2026 году.

В сезоне-2021/22 Майер забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах за «Ренн». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Ренн
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Месси похвасталась упругими ягодицами в обтягивающих штанишках
Можно ли вылечиться от гипертонии навсегда?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду Умтити. Защитник пройдет медосмотр в Италии на этой неделе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 2 2 0 0 5-0 6
2
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Бетис 2 2 0 0 5-1 6
4
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
5
 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
8
 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
9
 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
10
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
11
 Жирона 2 1 0 1 3-2 3
12
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
13
 Альмерия 2 0 1 1 2-3 1
14
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
15
 Сельта 2 0 1 1 3-6 1
16
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
17
 Эльче 2 0 1 1 1-4 1
18
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
19
 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
20
 Хетафе 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 21:00
Жирона – Сельта
 - : -
26.08 23:00
Бетис – Осасуна
 - : -
27.08 18:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
27.08 20:30
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
27.08 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
28.08 18:30
Хетафе – Вильярреал
 - : -
28.08 20:30
Барселона – Вальядолид
 - : -
28.08 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
29.08 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
29.08 23:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Ансу Фати

Ансу Фати

Барселона

 2
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 1
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Алекс Сентельес

Алекс Сентельес

Альмерия

 0 1 0
Джон Нванкво Дональд

Джон Нванкво Дональд

Эльче

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости