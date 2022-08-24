«Эспаньол» объявил о трансфере полузащитника «Альмерии» Ласо

Полузащитник «Альмерии» Хосе Карлос Ласо перешел в «Эспаньол», сообщает пресс-служба каталонского клуба. Соглашение футболиста с новой командой рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Это должно дать нам необходимый баланс для достижения выгодных ситуаций. Он прибывает с большими амбициями и должен рассматривать это как вызов», — цитирует пресс-служба «Эспаньола» спортивного директора каталонского клуба.

26-летний полузащитник выступал в «Альмерии» с июля 2020 года. В прошедшем сезоне Ласо провел 33 матча за испанский клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.