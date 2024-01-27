Защитник «Барселоны» Роберто пропустит 2 недели из-за травмы ахиллового сухожилия

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит две недели из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонцев.

31-летний испанец испытывает проблемы с ахилловым сухожилием левой ноги.

В этом сезоне Роберто провел за «Барселону» 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Контракт игрока истекает летом 2024 года. В соглашении есть опция продления на год.