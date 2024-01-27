Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Райо Вальекано»

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян сыграет с первых минут.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Пачеко, Субельдия, Субименди, Туррьентес, Захарян, Арамбуру, Садик, Силва.

«Райо Вальекано»: Дмитриевски , Баллиу, Эрнандес, Лежен, Эспино, Палазон, Лопес, Валентин, Чаваррия, Камельо, Трехо.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб из Сан-Себастьяна 23 матча, отличившись одной голевой передачей.

«Реал Сосьедад» с 35 очками в 21 матче занимает 6-е место в ла-лиге-2023/24, «Райо Вальекано» набрал 23 очка в 20 играх и находится на 13-й строчке.