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16 марта, 12:58

Захарян — о дебютном голе за «Реал Сосьедад»: «Очень рад, еду в сборную с хорошим настроением»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поделился эмоциями после своего дебютного гола за испанский клуб.

20-летний россиянин отличился в матче против «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской ла лиги.

«Очень рад победе и своему первому голу. Я очень много работал, улучшил свою игру, я так считаю (смеется). Рад, что забил свой первый гол. Надеюсь, их будет больше впереди. Мы хотим играть в еврокубках и сделаем все возможное, чтобы попасть туда.

Я не попал на несколько сборов национальной команды, но сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад, еду туда с хорошим настроением», — сказал Захарян в интервью пресс-службе клуба.

Захарян попал в окончательный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Команда сыграет против сборных Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

 
Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад»! Завершилась гигантская серия без голов

 

Арсен Захарян
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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«Динамо» поздравило Захаряна с дебютным голом за «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

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Хетафе

 15
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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
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Домингуш Дуарте

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