«Динамо» поздравило Захаряна с дебютным голом за «Реал Сосьедад»

«Динамо» отреагировало на первый гол воспитанника команды Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Вчера Арсен Захарян забил свой дебютный мяч в Европе — продолжай в том же духе, Заха! Гордость «Динамо» и Академии», — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.

20-летний полузащитник отличился в матче против «Кадиса» (2:0) в 29-м туре испанской ла лиги. Он перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года.