«Атлетико» договорился с Коке о продлении контракта

Полузащитник «Атлетико» Коке близок к продлению контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны достигли договоренности о продлении соглашения с 32-летним испанцем. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

В текущем сезоне Коке провел 38 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.