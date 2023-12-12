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Сегодня, 15:42

Юрист объяснил, нарушил ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» режим санкций

Виктория Кравченко
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Юрист Саломе Лемон рассказал, был ли нарушен «Реал Сосьедад» режим санкций Европейского Союза при осуществлении трансфера Арсена Захаряна из московского «Динамо» этим летом.

«Процесс регулирования санкций является сложным, к тому же отсутствие ретроспективного анализа и прецедентов не позволяет с уверенностью определить, как они будут применяться», — цитирует Саломе News in France.

Игроком до покупки также интересовался «Челси», однако клуб не стал оформлять трансфер из-за сложностей с финансовыми переводами.

Сообщалось, что европейские клубы могут наказать за трансферы из России. Правила европейских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро. Многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России.

В этом сезоне Захарян принял участие в 10 матчах Ла Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
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Реал – Вильярреал
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 12
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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
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Атлетик

 13 1 0
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