Представитель Захаряна назвал футболистов из России, которыми интересуются в Европе

Советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин назвал российских футболистов, которыми интересуются в Европе.

«Из тех, кто может уехать и о ком со мной разговаривали европейские функционеры? — Пиняев, Глушенков, Тюкавин. Ими интересуются в Испании? Нет, но это чемпионат из топ-5», — цитирует Голубина «Чемпионат».

В этом сезоне 19-летний Пиняев провел 18 матчей в ла лиге, забив 2 гола и сделав 4 ассисита.