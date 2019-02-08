Юмтити вернулся в общую группу "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити приступил к тренировкам в общей группе, информирует официальный Твиттер каталонского клуба. 25-летний француз получил травму колена в конце ноября и с тех пор не играл.

В текущем сезоне Юмтити провел 8 матчей за "Барселону" и отметился одной голевой передачей. Каталонский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 50 очков после 22 туров.

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