Йович получил травму во время подготовки к сезону

Форвард «Реала» Лука Йович получил травму на одной из первых командных тренировок, сообщает Mundo Deportivo. В настоящее время футболист работает вместе с Ферланом Менди, отдельно от общей группы.

Йович возлагал большие надежды на предсезонную подготовку. Серб хочет остаться в «королевском клубе» и надеется заслужить доверие Карло Анчелотти. При этом «бланкос» по-прежнему склоняются к тому, чтобы продать игрока.

«Реал» заплатил за Йовича 65 миллиона евро «Айнтрахту», но за два года Лука провел лишь 21 матч в ла лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.