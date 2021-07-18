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«Брайтон» предложил 13 миллионов фунтов за Брэйтуэйта

16:32
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«Брайтон» претендует на нападающего «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта. Английский клуб предложил за 30-летнего датчанина 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи.

Ранее появилась информация, что Мартин Брэйтуэйт заявил руководству сине-гранатовых, что готов покинуть клуб,

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Иван Шитик все материалы автора

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