«Брайтон» предложил 13 миллионов фунтов за Брэйтуэйта
16:32
«Брайтон» претендует на нападающего «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта. Английский клуб предложил за 30-летнего датчанина 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи.
Ранее появилась информация, что Мартин Брэйтуэйт заявил руководству сине-гранатовых, что готов покинуть клуб,
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