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Мориба может быть исключен из резервной команды «Барселоны»

15:07
Илайш Мориба. Фото Instagram
Илайш Мориба. Фото Instagram
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Полузащитник Илайш Мориба не был включен в список игроков основы «Барселоны» для подготовки к сезону, соощает Sport.es. Ситуация может дойти до того, что Мориба будет исключен и из резервной команды, то есть из «Барселоны Б». Игрока могут перевести на тренировки с молодежкой.

Ранее сообщалось, что Мориба не хочет подписывать новый контракт с «Барселоной», желая получить более выгодные экономические условия. Клуб при этом рассчитывает сохранить в своих рядах 18-летнего хавбека, который уже успел провести 18 матчей за первую команду сине-гранатовых.

Действующий контракт Илайша Мориба рассчитан до конца июня 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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