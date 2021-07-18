Мориба может быть исключен из резервной команды «Барселоны»

Полузащитник Илайш Мориба не был включен в список игроков основы «Барселоны» для подготовки к сезону, соощает Sport.es. Ситуация может дойти до того, что Мориба будет исключен и из резервной команды, то есть из «Барселоны Б». Игрока могут перевести на тренировки с молодежкой.

Ранее сообщалось, что Мориба не хочет подписывать новый контракт с «Барселоной», желая получить более выгодные экономические условия. Клуб при этом рассчитывает сохранить в своих рядах 18-летнего хавбека, который уже успел провести 18 матчей за первую команду сине-гранатовых.

Действующий контракт Илайша Мориба рассчитан до конца июня 2022 года.