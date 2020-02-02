Яго Аспас: «Сельте» не хватило удачи»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал поражение от «Валенсии» (0:1) в 22-м туре чемпионата Испании. В этой встрече за команду из Виго дебютировал российский нападающий Федор Смолов.

— Равная игра, у нас были моменты, — приводит слова форварда Mundo Deportivo. — Временами мы были лучше, это несправедливое поражение от команды, которая хорошо действовала. Мы много работаем, нам не хватило удачи. Должны продолжать, чтобы результаты пришли.