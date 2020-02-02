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Яго Аспас: «Сельте» не хватило удачи»

03:46

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал поражение от «Валенсии» (0:1) в 22-м туре чемпионата Испании. В этой встрече за команду из Виго дебютировал российский нападающий Федор Смолов.

— Равная игра, у нас были моменты, — приводит слова форварда Mundo Deportivo. — Временами мы были лучше, это несправедливое поражение от команды, которая хорошо действовала. Мы много работаем, нам не хватило удачи. Должны продолжать, чтобы результаты пришли.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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