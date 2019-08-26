Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Я оставался на газоне, потому что не верил в это». Ансумане Фати — о дебюте за «Барселону»

02:39
Теги:

Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати прокомментировал дебют за каталонский клуб. Он вышел на замену в матче второго тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2) в возрасте 16 лет и 258 дней. Он стал вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны».

- «Правда в том, что я очень нервничал, но у меня есть только слова благодарности всем — клубу, тренеру и болельщикам, которые очень хорошо меня приняли, — цитирует Marca дебютанта «Барселоны». — Я оставался на газоне, потому что не верил в это, и теперь пришло время наслаждаться моментом. Слова благодарности всем.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир