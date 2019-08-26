Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати прокомментировал дебют за каталонский клуб. Он вышел на замену в матче второго тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2) в возрасте 16 лет и 258 дней. Он стал вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны».

- «Правда в том, что я очень нервничал, но у меня есть только слова благодарности всем — клубу, тренеру и болельщикам, которые очень хорошо меня приняли, — цитирует Marca дебютанта «Барселоны». — Я оставался на газоне, потому что не верил в это, и теперь пришло время наслаждаться моментом. Слова благодарности всем.

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