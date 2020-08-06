Полузащитник «Реала» Каземиру рассказал об отношениях с главным тренером «Королевского клуба» Зинедином Зиданом.

— Я даже сейчас все еще немного волнуюсь, когда говорю с ним, — цитирует The Guardian Каземиру. — Я говорю ему, что он даже не представляет, что значит для нас, что он значит для меня. Даже несмотря на то, что он выиграл в финале ЧМ-1998 у Бразилии, это ничего не поменяло. Он заслуживает все это. Зидан невероятен в том, как он выражает футбол, но при этом скромен. Всегда говорит мне: «Касе, ты можешь больше», но не требует сделать чего-то, что я не могу. Он говорит: «Я прошу тебя сделать то, что ты умеешь». Зидан мне очень доверяет.