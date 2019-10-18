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Новости   //    Футбол   //    Испания

Вундеркинд из «Реала» назвал Месси своим кумиром

19:24

Полузащитник «Мальорки» Такэфуса Кубо назвал своим кумиром нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, что правами на Кубо владеет «Реал», в который 18-летний японец перешел этим летом. Самого же футболиста часто называют «японским Месси».

— Некоторые журналисты меня так называют, — цитирует Marca Кубо. — Для меня это большая честь, но мне многое предстоит еще сделать.

Месси всегда был моим кумиром в футболе. Не знаю, сколько ему сейчас лет, поразительно,что он продолжает забивать так много голов.

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