Вундеркинд из «Реала» назвал Месси своим кумиром

Полузащитник «Мальорки» Такэфуса Кубо назвал своим кумиром нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, что правами на Кубо владеет «Реал», в который 18-летний японец перешел этим летом. Самого же футболиста часто называют «японским Месси».

— Некоторые журналисты меня так называют, — цитирует Marca Кубо. — Для меня это большая честь, но мне многое предстоит еще сделать.

Месси всегда был моим кумиром в футболе. Не знаю, сколько ему сейчас лет, поразительно,что он продолжает забивать так много голов.