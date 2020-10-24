Чемпионат Испании, 7-й тур: расписание и результаты всех матчей
23 октября, пятница
«Эльче» — «Валенсия» — 2:1 (2:0)
Голы: Хосан, 19 (1:0). Фидель, 37 (2:0). Лато, 74 (2:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46).
«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68).
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90.
Судья: Сото Градо
23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
24 октября, суббота
«Барселона» — «Реал»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 17:00
«Осасуна» — «Атлетик»
Памплона. Стадион «Эль Садар». 19:30
«Севилья» — «Эйбар»
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 19:30
«Атлетико» — «Бетис»
Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22:00
25 октября, воскресенье
«Вальядолид» — «Алавес»
Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья». 16:00
«Кадис» — «Вильярреал»
Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 18:00
«Хетафе» — «Гранада»
Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес». 20:30
«Реал Сосьедад» — «Уэска»
Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта». 23:00
26 октября, понедельник
«Леванте» — «Сельта»
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия». 23:00
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.