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Чемпионат Испании, 7-й тур: расписание и результаты всех матчей

11:15
«Барселона» — «Реал». Фото AFP
«Барселона» — «Реал». Фото AFP
7-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.

23 октября, пятница

«Эльче» — «Валенсия» — 2:1 (2:0)
Голы: Хосан, 19 (1:0). Фидель, 37 (2:0). Лато, 74 (2:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46).
«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68).
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90.
Судья: Сото Градо
23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

24 октября, суббота

«Барселона» — «Реал»

Барселона. Стадион «Камп Ноу». 17:00

Барселона — Реал

«Осасуна» — «Атлетик»

Памплона. Стадион «Эль Садар». 19:30

Осасуна — Атлетик

«Севилья» — «Эйбар»

Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 19:30

Севилья — Эйбар

«Атлетико» — «Бетис»

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22:00

Атлетико — Бетис

25 октября, воскресенье

«Вальядолид» — «Алавес»

Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья». 16:00

Вальядолид — Алавес

«Кадис» — «Вильярреал»

Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 18:00

Кадис — Вильярреал

«Хетафе» — «Гранада»

Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес». 20:30

Хетафе — Гранада

«Реал Сосьедад» — «Уэска»

Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта». 23:00

Реал Сосьедад — Уэска

26 октября, понедельник

«Леванте» — «Сельта»

Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия». 23:00

Леванте — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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