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Сегодня, 14:58

Витор Роке может дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче против «Лас-Пальмаса»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Барселоны» Витор Роке будет включен в заявку на гостевой матч 19-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом», сообщает Sport.

По информации источника, у «Барселоны» возникли некоторые трудности с регистрацией бразильца, но в ближайшее время ла лига официально внесет нападающего в заявочный лист.

Игра сине-гранатовых с «Лас-Пальмасом» состоится 4 января.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt, переход форварда из «Атлетико Паранаэнсе» обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В 2023 году Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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Анчелотти заявил, что «Реал» не будет подписывать центральных защитников в январе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
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4.01 21:15
Севилья – Атлетик
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Лас-Пальмас – Барселона
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Диего Рико

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