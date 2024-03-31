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Сегодня, 09:33

Винисиус: «Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму»

Сергей Разин
корреспондент
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Винисиус.
Фото Reuters

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор поддержал Маркоса Акунью, Кике Санчеса Флореса и Шейка Сарра, подвергшимся оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании.

«В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» Кике Флореса, а также Сарра из «Райо Махадаонды». Пусть их храбрость вдохновит других. Расисты должны быть найдены. Матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — место, которого они заслуживают», — написал Винисиус в соцсетях.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

Винисиус Жуниор
Маркос Акунья
ФК Реал
ФК Севилья
Кике Санчес Флорес
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«Барселона» одолела «Лас-Пальмас» дома, гости с 24-й минуты играли вдесятером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
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38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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