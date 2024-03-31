«Барселона» одолела «Лас-Пальмас» дома, гости с 24-й минуты играли вдесятером

«Барселона» дома обыграла «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура ла лиги — 1:0.

У каталонцев на 60-й минуте гол забил Рафинья. Гости с 24-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Альваро Вальеса.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в ла лиге длится 9 матчей — 7 побед и 2 ничьих. «Блаугранас» набрали 67 очков и занимают второе место в таблице, отставая от «Реала» на пять очков. Мадридцы в 30-м туре примут «Атлетик» 31 марта.

«Лас-Пальмас» проиграл третий матч в чемпионате подряд. «Желтые» с 37 очками — на 12-й строчке.