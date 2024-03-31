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Сегодня, 11:22

В «Барселоне» заявили, что попытаются убедить Хави остаться главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте признался, что в клубе попытаются убедить главного тренера команды Хави продолжить работу после окончания сезона.

«Я надеюсь и желаю, чтобы Хави остался в клубе. Мы обсуждаем с ним долгосрочный проект, и речь идет не о сезоне или двух. Мы постараемся убедить Хави остаться в клубе, но все зависит от него», — приводит слова Юсте AS.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет команду в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее он работал с катарским «Аль-Саддом».

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 5 очков, но у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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