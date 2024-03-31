В «Барселоне» заявили, что попытаются убедить Хави остаться главным тренером команды

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте признался, что в клубе попытаются убедить главного тренера команды Хави продолжить работу после окончания сезона.

«Я надеюсь и желаю, чтобы Хави остался в клубе. Мы обсуждаем с ним долгосрочный проект, и речь идет не о сезоне или двух. Мы постараемся убедить Хави остаться в клубе, но все зависит от него», — приводит слова Юсте AS.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет команду в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее он работал с катарским «Аль-Саддом».

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 5 очков, но у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.