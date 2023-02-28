Винисиус может взять 7-й номер в «Реале» после ухода Азара
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может поменять игровой номер в межсезонье. Как сообщает UOL Esporte, в клубе предложат бразильцу 7-й или 11-й номер в случае ухода Эдена Азара или Марко Асенсио.
Сейчас Винисиус выступает под 20-м номером. Журналист Бруно Андраде отмечает, что у игрока была возможность поменять его поменять, но он этого не сделал из-за суеверия — под 20-м номером он забил победный гол в ворота «Ливерпуля» (1:0) в финале Лиги чемпионов в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Азар и Асенсио могут покинуть «Реал» летом 2023 года.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 36 матчей, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Р. Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
|Атлетико
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
7
|Вильярреал
|23
|10
|4
|9
|26-23
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|
11
|Жирона
|23
|8
|6
|9
|36-35
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|
15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|
16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
18
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
19
|Хетафе
|23
|5
|7
|11
|20-30
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|2 : 3
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|1 : 0
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|1 : 0
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|2 : 3
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|2 : 3
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|2 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2