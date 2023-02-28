Сын Каньисареса продлил контракт с «Реалом»

Вратарь «Реала» Лукас Каньисарес продлил контракт с «Реалом».

«Очень рад продлить свои отношения с «Реалом». Постараюсь оправдать оказанное доверие своей работой. Вперед!» — написал Каньисарес в соцсетях.

20-летний испанец является сыном экс-вратаря «Валенсии», «Реала» и сборной Испании Сантьяго Каньисареса.

В текущем сезоне Каньисарес несколько раз привлекался к матчам основной команды «Реала», но не появлялся на поле.