Усман Дембеле пожертвовал своему родному клубу 100 тысяч евро

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле отправил «Эвре 27» 100 тысяч евро. Футболист помогает клубу, воспитанником которого он был, справиться с финансовыми проблемами.

Президент «Эвре 27» Самуэль Бригантино поблагодарил игрока за помощь и отметил, что эта сумма поможет создать лучшие условия для 700 воспитанников.

«Мы безмерно благодарны игроку и его родственникам. Еще раз спасибо за доброту», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Дембеле записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 встречах за сине-гранатовых в нынешнем сезоне.