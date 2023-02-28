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Сегодня, 10:29

Усман Дембеле пожертвовал своему родному клубу 100 тысяч евро

Виктория Кравченко
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле отправил «Эвре 27» 100 тысяч евро. Футболист помогает клубу, воспитанником которого он был, справиться с финансовыми проблемами.

Президент «Эвре 27» Самуэль Бригантино поблагодарил игрока за помощь и отметил, что эта сумма поможет создать лучшие условия для 700 воспитанников.

«Мы безмерно благодарны игроку и его родственникам. Еще раз спасибо за доброту», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Дембеле записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 встречах за сине-гранатовых в нынешнем сезоне.

Усман Дембеле
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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Кадис – Р. Вальекано
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Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
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Атлетик – Жирона
 2 : 3
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

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Антуан Гризманн

Атлетико

 7
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Луис Фелипе

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