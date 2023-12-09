«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», у Захаряна голевая передача
«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 3:0.
Голы за гостей забили Микель Мерино (38-я), Мартин Субименди (41-я) и Такэфуса Кубо (45+4-я). Российский полузащитник Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад», отдав голевую передачу на Субименди. На 78-й минуте Захарян был заменен.
«Реал Сосьедад» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» находится на 13-й строчке (16 очков).
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
6
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
13
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
17
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
Результаты / календарь
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38 тур
|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 0
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|0 : 1
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|0 : 3
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|12
|1
|0
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