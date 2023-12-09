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«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», у Захаряна голевая передача

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал».
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Голы за гостей забили Микель Мерино (38-я), Мартин Субименди (41-я) и Такэфуса Кубо (45+4-я). Российский полузащитник Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад», отдав голевую передачу на Субименди. На 78-й минуте Захарян был заменен.

«Реал Сосьедад» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» находится на 13-й строчке (16 очков).

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:3
Реал Сосьедад
Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
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Мостовой — о голевой передаче Захаряна: «Удивился, когда увидел его в стартовом составе. Молодец!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 - : -
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
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Атлетик

 12 1 0
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