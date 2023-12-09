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Мостовой — о голевой передаче Захаряна: «Удивился, когда увидел его в стартовом составе. Молодец!»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от голевой передачи хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 16-го тура ла лиги против «Вильярреала».

«Недавно «Реал Сосьедад» играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян — молодец! Главное, что играет. Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было. Это просто результативное действие, для него это хорошо», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 41-й минуте Мартин Субименди удвоил преимущество команды, забив с передачи Захаряна. Для 20-летнего россиянина это первое результативное действие за «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге, 3 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Испании.

Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Представитель Захаряна — о первом голевом действии за «Реал Сосьедад»: «Он только начинает свой путь. Надеюсь, дальше будет только лучше»

«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», у Захаряна голевая передача
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 - : -
11.12 23:00
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