«Бетис» и «Мальорка» вышли в следующий раунд Кубка Испании

«Бетис» вырвал победу у «Вильяновенсе» в выездном матче 1/32 финала Кубка Испании — 2:1.

На гол Исраэля Кано на 63-й минуте, севильцы ответили результативными ударами Эззалзули Абде и Борхи Иглесиаса — на 89-й и 90+3-й минутах.

«Мальорка» на выезде была сильнее «Валь Эгуэса» — 3:0. У гостей голы забивали Даниэль Родригес и Хавьер Льябрес (дубль).

«Бетис» и «Мальорка» вышли в 1/16 финала Кубка короля. Своих соперников клубы узнают после жеребьевки.