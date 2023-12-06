«Реал Сосьедад» обыграл «Андрайч» из 4-го дивизиона в Кубке Испании, Захарян провел весь матч

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Адрайч» в матче 1/32 финала Кубка Испании — 1:0. Единственный гол у басков забил Андре Силва после передачи Альваро Одриосолы.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян провел на поле весь матч. Для хавбека игра стала 14-й в составе клуба.

«Алавес» в гостях победил «Террассу» — 1:0. Гол на 21-й минуте забил Чебер Алькаин.

«Реал Сосьедад» и «Алавес» вышли в 1/16 финала. Их соперники определятся после жеребьевки.