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«Реал Сосьедад» обыграл «Андрайч» из 4-го дивизиона в Кубке Испании, Захарян провел весь матч

Руслан Минаев
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Андре Силва.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Адрайч» в матче 1/32 финала Кубка Испании — 1:0. Единственный гол у басков забил Андре Силва после передачи Альваро Одриосолы.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян провел на поле весь матч. Для хавбека игра стала 14-й в составе клуба.

Испания. Кубок. 2-й раунд
06 дек, 18:00. Sa Plana (Андрайч)
Андрайч
0:1
Реал Сосьедад

«Алавес» в гостях победил «Террассу» — 1:0. Гол на 21-й минуте забил Чебер Алькаин.

Испания. Кубок. 2-й раунд
06 дек, 18:00. Olimpic de Terrassa (Терраса)
Террасса
0:1
Алавес

«Реал Сосьедад» и «Алавес» вышли в 1/16 финала. Их соперники определятся после жеребьевки.

ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
9.12 18:15
Бетис – Реал
 - : -
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
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Барселона – Жирона
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Р. Вальекано – Сельта
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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
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Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Ойян Сансет

Атлетик

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Алехандро Катена

Осасуна

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