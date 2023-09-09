Онопко о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Одобряю его выбор — и чемпионат, и команду»

Тренер сборной России Виктор Онопко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это хорошо как лично для Арсена, так и для нашего футбола. Просто могу пожелать ему, чтобы он быстрее адаптировался, тогда ему будет там намного легче. Одобряю его выбор — и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось. Еще один наш футболист будет играть в одном из лучших чемпионатов. Это хорошая команда», — сказал Онопко «СЭ».

Захарян перешел в испанскую команду 19 августа, подписав контракт до конца июня 2029 года.